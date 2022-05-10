الرابر اوزيكس يتصدر "يوتيوب" بـ 70 مليون مشاهدة

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 07:30 م

حقق مطرب الراب السعودي مشاري السويلم، الملقَّب بـ "اوزيكس"، حالة نجاح كبيرة بأعماله الغنائية التي أنطلق فيها منذ فترة قليلة، ليحقق إجمالي اكثر من 70 مليون مشاهدة بأغاني مختلفة أبرزها:"ويكي ويكي "، التي طرحها مؤخرًا عبر قناته بموقع يوتيوب.

وتشارك مشاري في أغنية إنساني مع المطرب الياس وحققت الاغنية التي قام بكتابتها ردود افعال إيجابية حيث وصلت مشاهدتها إلى 7 مليون مشاهدة في شهور قليلة، ليقترب مشاري من الوصول لنادي المائة مليون مشاهدة بأربع أغاني قام بطرحهما في فترة قصيرة حيث حقق بأغنية "ويكي ويكي" 48 مليون مشاهدة وبـ"تيك توك" 12 مليون وأغنية "بيري بير" 2 مليون مشاهدة.

ولفت اوزيكس، انتباه كبير من الشركات العالمية للتعاون معه ودعمه في اعماله مثل "ماكدونالدز" "تيك توك" "تمبرلاند" "بي ام دبليو" "ازار" لمشاركتها في اغانيه على يوتيوب، حيث ان "اوزيكس" هو مخرج اغلب اعماله بنفسه ويطمح ان يركز على الأنتاج المرئي والمسموع ودراسة film Academy لرفع سقف لا حد له في الأعمال المستقبلية.

ويستعد الرابر السعودي اوزيكس، لطرح اغنيته الجديدة التي ستحمل اسم "الدنيا غريبة" وسيتم تصوريها على طريقة الفيديوكليب، خلال الأيام المقبلة.