أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 08:22 ص

استقرت أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 10 مايو 2022، وذلك منذ الأسبوع الماضي دون أي تغيير.

وسجل أدنى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 18.41 جنيه للشراء و 18.51 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك المصرية نحو 18.42 جنيه للشراء و 18.53 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، HSBC، الإسكندرية، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، المشرق، الكويت الوطني، البركة، بوم، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، ابوظبي التجاري".

فيما وصل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي نحو 18.45 جنيه للشراء و 18.53 جنيه للبيع .

وسجل أعلى سعر للدولار في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد نحو 18.48 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.