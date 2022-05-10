رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي: دورة المهرجان هذا العام عن الفن الكوميدي

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 03:30 ص

قال الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى الحالى ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما منذ 2013، إن دورة المهرجان هذا العام عن الفن الكوميدي، حيث سيتم عمل استفتاء لاختيار أهم 100 فيلم كوميدي مصري، واحتفالية بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الفنان الراحل منير مراد، واحتفالية بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل الفنان إسماعيل ياسين.

وأضاف "أباظة" أن وجود المهرجان في مكتبة الإسكندرية له أثر إيجابي كبير على الحاضرين وعلى الشخصيات التي يتم تكريمها، مشيرًا إلى بدء فعاليات المهرجان سيتم إصدار 20 كتابًا خاصا بالمهرجان، وإقامة مسابقة دورة البحر المتوسط للفيلم الطويل، ومسابقات أفلام الطلبة، ومنح جوائز لصناع الأفلام القصيرة.

جاء ذلك خلال فعاليات صالون البوابة نيوز، تحت رعاية الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي رئيس مجلسى إدارة وتحرير البوابة نيوز،وبحضور كل من الدكتور وليد سيف رئيس قسم النقد السينمائي بالمعهد العالي للنقد الفني ورئيس المركز القومي للسينما سابقا ورئيس مهرجان الإسكندرية السابق، والمخرج عمرو عابدين رئيس قناة نايل لايف، والدكتور أشرف محمد الكاتب والسيناريست، والدكتور ياقوت الديب الناقد سينمائي، ومحمد إسماعيل الناقد السينمائي ورئيس قطاع التسويق بمدينة السينما، والدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الجمال بالمعهد العالي للنقد الفني، وغادة شاهين مدير العلاقات الخارجية بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.