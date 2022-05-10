بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 01:09 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 4174.30 نقطة مرتفعًا بـ 20.4 نقطة وبنسبة 0.49 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4153.86 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين وألفين و(342) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 101.8 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (992) ألفًا و(164) ريالًا عُمانيًّا.