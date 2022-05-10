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الثلاثاء 10 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى  4174.30 نقطة مرتفعًا بـ  20.4 نقطة وبنسبة   0.49 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت  4153.86 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين وألفين و(342) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة  101.8 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (992) ألفًا و(164) ريالًا عُمانيًّا.

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بورصة بورصة مسقط ارتفاع