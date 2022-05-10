كورونا في العراق.. تسجيل 126 إصابة جديدة

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 04:33 ص

سجل العراق حالة وفاة واحدة و126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 2325740 إصابة والوفيات 25214 حالة والمتعافين 2299326 شخصاً في البلاد.