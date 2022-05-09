636 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ18% فى بنكى الأهلى ومصر

الإثنين 09/مايو/2022 - 05:25 م

أعلن بنكا الأهلى ومصر أن حصيلة بيع شهادة الـ 18% والتى طرحها البنكان وتصل مدتها الى عام، تخطت أكثر من 636 مليار جنيه حتى الأن.

وكشف محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن أن حصيلة مبيعات شهادات الـ 18% فى بنك مصر وصلت إلى 201 مليار جنيه

ومن جانبه قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن حصيلة مبيعات شهادات الـ 18% فى البنك الأهلى المصرى ارتفعت إلى 453 مليار جنيه حتى الآن.

جاء ذلك بعد أن قرر البنكان طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%، وإتاحتها للجمهور من يوم 21 مارس 2022.