جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة

الإثنين 09/مايو/2022 - 03:41 م

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ويعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

يأتي ذلك بعدما استعرض على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن طلب النائب العام لرفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي.

وأكد أنه تم الاطلاع على الأوراق المرفقة به وتفاصيل الدعوى المقامة ضد النائبة، وهى خاصة بشيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين جنيها.

وقررت اللجنة، رفض طلب رفع الحصانة عن النائبة سحر القاضى، الكيدية وعدم استيفاء الشروط المحددة فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعدم التوثيق.

وأكد علي بدر، أن رئيس حزب الوفد الجديد، قدم تنازلا عن الدعوى القضائية، وبذلك تم التصالح. كما وافق المجلس أيضا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، بتاريخ 16 /9 /2021.