رئيس النواب يحيل بياني "المالية" و"التخطيط" إلى اللجان النوعية

الإثنين 09/مايو/2022 - 01:51 م

احال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كل من بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط وبيان الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الي اللجان النوعية المتخصصة بمجلس النواب .

جاء احالة البيانين خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان، وفقا للمادة 150 من لائحة مجلس النواب .

وقال جبالي، انه وفقا للائحة فان رؤساء اللجان النوعية والمتخصصة بالمجلس يحق لهم المشاركة في دراسة ومناقشة البيانين كما انه يحق لاي عضو من اعضاء المجلس المشاركة في هذا العمل البرلماني وفقا للائحة.

كما احال رئيس المجلس بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الي مجلس الشيوخ وذلك وفقا لنصوص المواد االخاصة لهذا الامر و وفقا للقانون والدستور الذي ينظم هذا الامر.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة 22/2023 لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات والـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ، والصحة وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب الـمُوقّر.