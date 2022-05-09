حبس عامل لسرقته شقة مالك مطعم بالشروق

الإثنين 09/مايو/2022 - 01:32 م



أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الاثنين، بحبس عامل،متهم بسرقة شقة مالك المطعم الذي يعمل به عقب استخراجه نسخة خلال تواجده في المطعم ملك المجني عليه بدائرة قسم شرطة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من "مالك مطعم "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم" بإكتشافه سرقة "مبالغ مالية عملات"محلية وأجنبية"، ساعة يد" من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "عامل بالمطعم ملك المُبلغ ، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة"، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى المجنى عليه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه ، فأختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلته أثناء تواجده بالمطعم ملكه والإستيلاء على المفاتيح الخاصة به وإستخراج نسخة منها وبتاريـخ الواقعة توجه للشقة محل البلاغ وتمكن من الدخول بإستخدام المفتاح المصطنع والإستيلاء على المسروقات من داخل إحدى الغرف ولاذ بالفرار .

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه عـدا جزء من الملبغ المالى المستولى عليه ، وأقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية ، كما تم ضبط عدد 2 مفتاح مصطنع أحدهما خاص بالشقة محل الواقعـة ، والآخر خاص بأحد الغرف والمستخدمان فى إرتكاب الواقعة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات