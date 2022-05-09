معيط: نسعى لتحويل المحنة إلى منحة.. ونبذل قصارى جهدنا لمساعدة الجميع 

الإثنين 09/مايو/2022 - 11:53 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الحماية الاجتماعية ومساعدة الجميع لمواجهة التحديات الاقتصادية التي لم نقابلها منذ 40 عاما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استعراض الوزير للبيان المالي للحكومة عن الموزنة العامة الجديدة للعام المالي 2022/2023.

وقال وزير المالية إن السياسات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة فى الفترة الماضية استهدفت زيادة الإنتاج وإصلاحات هيكيلة ونستهدف خلق فرص النجاح من تلك التحديات الحالية، موجها الشكر لمجلس النواب على دعمه للحكومة فى الأزمة.

وأكد الوزير أن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى للإصلاح الاقتصادى بالبلاد وذلك نتيجة ثقته فى قيادته السياسية، لافتا إلى الأزمة الروسية - الأوكرانية تسببت في موجات تضخمية أثرت على الاقتصاد المصري وكذلك رفع الأسعار.

وأشار إلى أن مناقشة الموازنة العامة للدولة تأتي في ظل ظروف استثنائية خاصة بعد أزمتي كورونا والتداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية و التي تسببت في نظام عالمي مضطرب.



وأضاف وزير المالية: “نسعى لتحويل المحنة لمنحة من خلال التلاحم الوطني لتخطي الأزمة والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق التعافي السريع لاستكمال مسيرة التنمية بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات”.

وتابع وزير المالية: الأزمة العالمية تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء و الدولة استطاعت ان تواجه الصدمات العنيفة و المتزامنة بفضل صلابة الاقتصاد الوطني".

واستطرد :" إعداد الموازنة جاء في ظل تحديات و ضغوط هائلة في ظل الاضطرابات الدولية التي تسببت في ارتفاع نسب التضخم والأمر الذي يشكل ضغوط هائلة على الاقتصاد ".