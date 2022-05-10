إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 01:06 ص

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق عزبة الحارس ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى قلين المركزي.

تلقت غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة بانقلاب دراجة نارية بطريق عزبة الحارس ميت الديبة التابعة لمركز قلين، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، بمستشفى قلين المركزي.

وتبين إصابة كل من علي فايز نور الدين ،21 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وبلال عماد جاد ،20 سنة،بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليمني، وأحمد خليل فاروق،٢٠ سنة ، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد المنعم جابر عبد المنعم ،20 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم من قرية ميت الديبة.