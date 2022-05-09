‎محافظ أسيوط يتفقد مطاحن مصر الوسطى وشونة البنك الزراعي لمتابعة توريد محصول القمح

الإثنين 09/مايو/2022 - 11:41 ص

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط – خلال جولة مفاجئة - أعمال توريد محصول القمح بالصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى وشونة البنك الزراعي بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وذلك للوقوف على سير العمل وانتظام أعمال توريد القمح بالصوامع وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها من المزارعين لتوريد القمح .. رافقه خلال الجولة التفقدية محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والمهندس أحمد أبوسحلى العضو المنتدب للشئون الفنية والانتاج لمطاحن مصر الوسطى والمهندس ثابت حسن على مستشار الرئيس التنفيذى لقطاع الانتاج بمطاحن مصر الوسطى والمهندس حسام عبدالستار رئيس قطاع مطاحن أسيوط ود. ايهاب حسن عبدالسلام مدير عام مطاحن أسيوط وعدد من مسئولي المطاحن والتموين والزراعة.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة واستمع من المسئولين بالمطحن عن مراحل توريد القمح وآلية سداد المستحقات المالية للفلاحين كما تفقد المحافظ صوامع استقبال الأقماح التي تحتوي على 6 خلايا سعة 30 ألف طن كل خلية 5 آلاف طن من القمح مشددًا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الاقماح كما تفقد لوحة التحكم الخاصة بالصوامع.

والتقى المحافظ – خلال الجولة – بعدد من المزارعين والموردين للأقماح واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم معلنًا تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لهم لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع مؤكداً على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغ عددها 30 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع على مستوى المحافظة لإستقبال الكميات الموردة مضيفًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل بشونة البنك الزراعي المصري بنزلة عبداللاه والتقى العاملين بالشونة ولجنة استلام الأقماح بها واطمئن على خطوات ومراحل استلام الاقماح من المزارعين وفرزها ووزنها وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز كما تم تجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتي نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة فضلاً عن التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين وفقًا لسعر 885 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد معلنًا عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".