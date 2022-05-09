ads
الإثنين 09 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 مايو 2022 في السوق المحلية

أسعار الذهب
أسعار الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 مايو 2022، بعد أن سجلت  هبوطا خلال تعاملات أمس الأحد بنحو 40 جنيها للجرام حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21، نحو 1175 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1343 جنيها، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى، وينتشر بشكل كبير في دول الخليج.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1175 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 1007 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، نحو 9400 جنيهًا، وهو يعادل 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر.

ads
أسعار الذهب اليوم أسعار أسعار الذهب الذهب اليوم تعاملات اليوم