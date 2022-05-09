أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 مايو 2022 في السوق المحلية

الإثنين 09/مايو/2022 - 11:04 ص

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 مايو 2022، بعد أن سجلت هبوطا خلال تعاملات أمس الأحد بنحو 40 جنيها للجرام حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21، نحو 1175 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1343 جنيها، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى، وينتشر بشكل كبير في دول الخليج.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1175 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 1007 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، نحو 9400 جنيهًا، وهو يعادل 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر.