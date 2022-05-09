جينفير مورجان: نتعاون مع مصر لإنجاح "كوب 27" ونستهدف خفض درجة حرارة الأرض

الإثنين 09/مايو/2022 - 10:41 ص

قالت جينيفر مورجان وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بالخارجية الألمانية، إنها التقت بالسفير سامح شكري وزير الخارجية والسفراء المعاونين له ووزير البيئة وعدد من الناشطين في المجتمع المدني وأعضاء مؤسسات التمويل الدولية خلال زيارتها لمصر، بالإضافة إلى الأطراف في قمة المناخ كوب 27 وكيفية الحفاظ على قوة الدفع التي تحققت في القمة السابقة لتحقيق المزيد من التقدم في ظل أزمة المناخ الحالية.

وأضافت "مورجان" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم اللإثنين: "نحن إذ ندرك المخاطر التي تتعرض لها مصر جراء تغير المناخ ليس مصر فحسب، بل تتعرض لها أفريقيا والعالم بأسره، فإننا ملتزمون ببحث تفاصيل التعاون بين مصر وألمانيا فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة المناخ وسبل المشاركة بين البلدين في العمل على قمة المناخ التي تستضيفها مصر".

وتابعت: "نستهدف العمل على خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف مئوية، وكذلك التمويل اللازم، لقد قمنا ببحث كل تلك النقاط".