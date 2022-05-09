ads
الإثنين 09 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 9 مايو 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت أسعار الدولار الأمريكي استقرارها مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم الاثنين 9 مايو 2022، في البنوك العاملة بمصر، وسجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.43 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

أسعار الدولار خلال بداية تداولات اليوم

بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.43  جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
18.46 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
18.45 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
18.45 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.
الدولار في البنك التجاري الدولي
18.45 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.
الدولار بنك أبو ظبي الإسلامي
18.48 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي
18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
18.48 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
بنك البركة
18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
18.43  جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

ads
أسعار الدولار الأمريكى سعر الدولار اليوم كريدي أجريكول الاهلي المصري اسعار الدولار