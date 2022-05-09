سعر الدولار اليوم الاثنين 9 مايو 2022

الإثنين 09/مايو/2022 - 09:26 ص

واصلت أسعار الدولار الأمريكي استقرارها مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم الاثنين 9 مايو 2022، في البنوك العاملة بمصر، وسجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.43 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

أسعار الدولار خلال بداية تداولات اليوم

بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

18.46 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

18.45 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

18.45 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي

18.45 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

الدولار بنك أبو ظبي الإسلامي

18.48 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي

18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.48 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك البركة

18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.