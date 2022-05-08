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الإثنين 09 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

الحركة الوطنية الشعبية الليبية تدين الهجوم الإرهابي غرب سيناء

عناصر من الجيش المصري
عناصر من الجيش المصري
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أعلنت الحركة الوطنية الشعبية الليبية إدانتها الهجوم الإرهابي بمحطة رفع المياه بغرب سيناء، والذى وقع أمس السبت.

وأصدرت الحركة بيانًا قالت فيه إنها تدين وتستنكر بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف محطة رفع المياه بغرب سيناء، والذي نتج عنه سقوط شهداء من أفراد القوات المسلحة المصرية صباح السبت الموافق 2022.05.07م.

وأضاف البيان: "وإذ تدين الحركة هذا العمل الإرهابي فإنها تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر الشهداء، وتجدد تضامنها مع الشعب العربي المصري الشقيق ومع الحكومة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتؤكد أن هدف هذه العمليات الإرهابية هو النيل من قلعة الأمن القومي العربي، كما أنها محاولة بائسة لزعزعة أمنها، وعملية فاشلة لضرب الروح المعنوية للشعب المصري".

وتابع: "وإذ تعرب الحركة الوطنية الشعبية الليبية في هذه المناسبة المؤلمة عن وقوفها وتضامنها اللامحدود مع مصر العروبة قيادة وشعبًا، فإنها تؤكد بأن أمن مصر وليبيا واحد، وأن معركة محاربة الإرهاب واحدة، فما حدث في جنوب ليبيا وتحركات الإرهابيين اليوم في غربها وزعزعة الأمن في أفريقيا ما هو إلا دليل على وجود مخطط إرهابي يقوم به تنظيم واحد، ومعركة سينتصر فيها شعبنا العربي المحب للأمن والسلام بعزيمة وتضحيات أبنائه من رجال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية"، واختتم: "المجد والخلود للشهداء، ولا نامت أعين الجبناء".

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