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الأحد 08 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

صوت الناس.. «محمد» يناشد «التضامن» صرف معاش «تكافل وكرامة»

صوت الناس
صوت الناس
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يستغيث «محمد عبدالشافى عبدالغنى- ٥٧ عامًا»، ويقيم فى المنيب الجيزة، ويقول إنه كان قد تعرض لحادث أسفر عن إصابة بالغة بالعين مما يجعله لا يملك القدرة على العمل، ولهذا يناشد المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى بحث حالته وصرف معاش تكافل وكرامة ليكون له مصدرًا للداخل وينقذه من ضغط الأيام وصعوبتها.
للتواصل مع الحالة: ٠١١٥٢٧٢٢٢٨٩

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وزارة التضامن صوت الناس تكافل وكرامة