يستغيث «محمد عبدالشافى عبدالغنى- ٥٧ عامًا»، ويقيم فى المنيب الجيزة، ويقول إنه كان قد تعرض لحادث أسفر عن إصابة بالغة بالعين مما يجعله لا يملك القدرة على العمل، ولهذا يناشد المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى بحث حالته وصرف معاش تكافل وكرامة ليكون له مصدرًا للداخل وينقذه من ضغط الأيام وصعوبتها.
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البوابة لايت
صوت الناس.. «محمد» يناشد «التضامن» صرف معاش «تكافل وكرامة»
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يستغيث «محمد عبدالشافى عبدالغنى- ٥٧ عامًا»، ويقيم فى المنيب الجيزة، ويقول إنه كان قد تعرض لحادث أسفر عن إصابة بالغة بالعين مما يجعله لا يملك القدرة على العمل، ولهذا يناشد المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى بحث حالته وصرف معاش تكافل وكرامة ليكون له مصدرًا للداخل وينقذه من ضغط الأيام وصعوبتها.
يستغيث «محمد عبدالشافى عبدالغنى- ٥٧ عامًا»، ويقيم فى المنيب الجيزة، ويقول إنه كان قد تعرض لحادث أسفر عن إصابة بالغة بالعين مما يجعله لا يملك القدرة على العمل، ولهذا يناشد المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى بحث حالته وصرف معاش تكافل وكرامة ليكون له مصدرًا للداخل وينقذه من ضغط الأيام وصعوبتها.