تجديد حبس شقيقين لترويجهما أموالا مزورة على المواطنين بالنزهة

الأحد 08/مايو/2022 - 08:51 م

قرر قاضي الجنايات، اليوم الأحد، بتجديد حبس شقيقين، 45 يومًا لاتهامهما بترويج الأموال المزورة، وأرسلت النيابة المضبوطات إلى الطب الشرعي لإعداد تقرير بها وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد أصحاب معارض تأجير السيارات الكائنة بدائرة القسم مفادها حضور شخصين للمعرض ملكه لرغبتهما فى استئجار إحدى السيارات وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة.

على الفور انتقلت القوات عقب تقنين الإجراءات، وأمكن ضبطهما وتبين أنهما (شقيقين لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما مبلغ مالى (مقلد) ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.