ads
الأحد 08 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

حوادث وقضايا

تجديد حبس شقيقين لترويجهما أموالا مزورة على المواطنين بالنزهة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي الجنايات، اليوم الأحد، بتجديد حبس شقيقين، 45 يومًا لاتهامهما بترويج الأموال المزورة، وأرسلت النيابة المضبوطات إلى الطب الشرعي لإعداد تقرير بها وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد أصحاب معارض تأجير السيارات الكائنة بدائرة القسم مفادها حضور شخصين للمعرض ملكه لرغبتهما فى استئجار إحدى السيارات وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة.

على الفور انتقلت القوات عقب تقنين الإجراءات، وأمكن ضبطهما وتبين أنهما (شقيقين لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما مبلغ مالى (مقلد) ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ads
قاضي الجنايات تجديد حبس شقيقين النيابة