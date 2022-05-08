غدًا.. رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي ضيف صالون "البوابة نيوز"

الأحد 08/مايو/2022 - 08:13 م

يستضيف صالون «البوابة نيوز»، غدًا الإثنين فى تمام الخامسة مساءً، الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى الحالى ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما منذ 2013 وحتى الآن، فى ندوة جديدة من ندوات صالون «البوابة نيوز».

والأمير أباظة، هو كاتب وناقد سينمائي وشاعر وصحفي وهو مؤسس وأول رئيس لجمعية «بيت السينما» 2012، ورئيس مهرجان شرم الشيخ الأول للسينما الآسيوية 2012، ونائب رئيس تحرير جريدة المسائية، ومدير إعلام الاتحاد العام للفنانين العرب 1986-1998، ومدير المركز الإعلامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 1986-1997، ورئيس لجنة تحكيم مهرجان المنصورة السينمائي 2014، وعضو لجنة تحكيم مهرجان مسقط السينمائي الدولي 2014.