ads
الأحد 08 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

البوابة لايت

غدًا.. رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي ضيف صالون "البوابة نيوز"

الأمير أباظة
الأمير أباظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 يستضيف صالون «البوابة نيوز»، غدًا الإثنين فى تمام الخامسة مساءً، الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى الحالى ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما منذ 2013 وحتى الآن، فى ندوة جديدة من ندوات صالون «البوابة نيوز».

والأمير أباظة، هو كاتب وناقد سينمائي وشاعر وصحفي وهو مؤسس وأول رئيس لجمعية «بيت السينما» 2012، ورئيس مهرجان شرم الشيخ الأول للسينما الآسيوية 2012، ونائب رئيس تحرير جريدة المسائية، ومدير إعلام الاتحاد العام للفنانين العرب 1986-1998، ومدير المركز الإعلامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 1986-1997، ورئيس لجنة تحكيم مهرجان المنصورة السينمائي 2014، وعضو لجنة تحكيم مهرجان مسقط السينمائي الدولي 2014.

ads
الأمير اباظة صالون البوابه نيوز مهرجان الاسكندرية السينمائي