تكليف طارق الديب بتسيير أعمال شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

الأحد 08/مايو/2022 - 08:06 م

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قراراً بتكليف المهندس طارق الديب عضو مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ورئيس منطقة كهرباء القاهرة السابق لتسيير مهام رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مؤقتا لحين تعيين رئيس للشركة ضمن حركة تغييرات رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة وذلك عقب انتهاء اجتماع الجمعيات العمومية لشركات توزيع وإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر منتصف الشهر الجاري.

ويأتي هذا القرار بعد تعيين رئيس الشركة السابق المحاسب محمد السيسى عضوا متفرغا لشئون الموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة.

ومن ناحية أخرى تبدأ اجتماع مناقشة موازنات الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر يوم الثلاثاء المقبل باجتماع شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء في تمام الساعة العاشرة صباحاً يليه اجتماع شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء في تمام الساعة الحادية عشر وبعد ذلك اجتماع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وينتهي اليوم باجتماع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء فى تمام الساعة الواحدة ظهراً.

ومن خلال هذا التقرير ننشر بالصور.. جدول اجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر كالآتي: