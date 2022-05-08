افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الخامس عن "الملكية الفكرية والتحول الرقمي بمصر"

الأحد 08/مايو/2022 - 04:00 م

افتتحت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة، الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة المستشار العلمي للمعهد ونائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث.

جاء ذلك بحضور ضيف شرف المؤتمر الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المستشار الدكتور شريف محمد عفيفي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لجهاز تنمية التجارة الداخلية، الأستاذة دينا حامد جمعة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية.

وبدأت فعاليات المؤتمر بفيلم تسجيلي عن جهود جامعة حلوان والمعهد القومي للملكية الفكرية في مجال الملكية الفكرية وعن مؤتمر المعهد وذلك في إطار سلسلة المؤتمرات العلمية التي ينظمها.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن أهمية المؤتمر تأتي لما للملكية الفكرية من دور اقتصادي مهم فى إنتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة تساهم في دعم الإنتاج وتعزيز قدراته وتساعد على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المحدودة لدينا بما يدفع النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، ولاشك أن جائحة كورونا أوضحت لنا أهمية الملكية الفكرية كما هو واضح في توجيه معظم الدول ميزانيتها للإنفاق على البحث والتطوير للوصول إلى لقاحات وعلاجات لكورونا، وكذلك التوجه الرقمي وأهمية إنتاج برمجيات وطنية لخدمة ذلك التوجه فى إطار من الحرص على الأمن القومي للبلاد والحفاظ على سرية بياناتنا.

وأعرب الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته للمشاركة في فعاليات المؤتمر لما يتضمنه من مواكبة للأفكار الحديثة وهو ما يتميز به المعهد كمؤسسة علمية فريدة، ونسعد الآن بعودة الفعاليات في ظل ثورة تكنولوجيا سيكون لها تأثير فعال علي كافة جوانب العلم والتطور التقني لمواكبة المستجدات الدولية والعالمية اذا أصبح التحول الرقمي له دورا هاما في تحقيق النمو والتطور في كافة أوجه ومناحي الحياة العلمية.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن محاور المؤتمر مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة مؤكدة علي أهمية الملكية الفكرية وضرورة وضع ضوابط لحمايتها لأن الملكية الفكرية تعطي لأصحابها حقوق، وهي أساس في التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمي العالمي سريع الوتيرة ويرتبط بصورة كبري بالملكية الفكرية وتطورها، ونتطلع أن نجد أبحاث تربط بين التحول الرقمي وحقوق الملكية الفكرية وهو ما يظهر جليا في جهود المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان وأنشطة باحثيه التي تتواكب مع كافة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ورحب الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية ومقرر المؤتمر بالضيوف مؤكدا على أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دعم التحول الرقمي فى الدول المختلفة بالتركيز على التجربة اليابانية فى هذا الشأن والدروس المستفادة منها، فضلا عن إيضاح الأهمية النسبية للملكية الفكرية فى دعم اقتصاديات الدول والنمو الاقتصادي، والتعرف على متطلبات التحول الرقمي فى المجتمعات النامية، من منظور خبرات الدول المتقدمة، وتبيان أهمية الإنفاق على البحث والتطوير وتوجيهه نحو إيجاد حلول للمشكلات التى تعاني منها الدول، لاسيما بعد جائحة كورونا وربط ذلك بمتطلبات التحول الرقمي، وإظهار أهمية التحول الرقمي فى ترشيد الإنفاق وسرعة الحصول على المعلومة واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.

وأشار الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة إلي أهم محاور المؤتمر من خلال مناقشة الرقمنة في العالم المتقدم ودورها في التقدم التكنولوجي والاقتصادي وحماية حقوق الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي، وتحديات الملكية الفكرية في العالم الرقمي وكيف ساهمت الملكية الفكرية في نهضة الدول المتقدمة اقتصاديا.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي أن هناك علاقة بين الملكية الفكرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية حيث ضُم إليها جناح هام وهي التجارة الداخلية بكل محاورها والوزارة لديها أكثر من هيئة صناعية جميعهم يساهمون في منظومة الاقتصاد القومي، ومنظومة التجارة الداخلية يعمل بها ملايين المصريين، والملكية الفكرية هي جزء من منظومة الوزارة من خلال الترابط مع مصلحة التسجيل التجاري التي تسجل كافة العلامات التجارية ولدينا الآن ٥٥٠ الف علامة تجارية، والتحول الرقمي جزء كبير من ما نقوم به في الوزارة، ونعمل علي تفعيل الأرشفة الإلكترونية والعديد من الخدمات الإلكترونية للتحول الرقمى.

ويشمل المؤتمر مجموعة من المحاور حول الملكية الفكرية والتحول الرقمي في التجربة اليابانية ومخاطر الاعتداء على الملكية الفكرية عبر المنصات الرقمية، الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في مصر من منظور مقارن مع التجارب الدولية، وطبيعة الملكية الفكرية في الرقمنة، يشارك فى المؤتمر 70 باحث وباحثة بأوراق بحثية محكمة، من خلال ٩ ورش عمل.

وخلال المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفي ختام فعاليات المؤتمر تبادل الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية و ضيوف المؤتمر الدروع التذكارية تقديرا لجهودهم في مجال الملكية الفكرية.

ويتضمن المؤتمر عدد من الجلسات وتشمل الجلسة الأولى "قوانين وتشريعات الملكية الفكرية في ظل التحول الرقمي" ويرأسها الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة أستاذ القانون الدولي الخاص والمستشار العلمي للمعهد القومي للملكية الفكرية.

والجلسة الثانية عن " تحديات حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل التحول الرقمي" ويرأس الجلسة الاستاذ الدكتور محمود خيال أستاذ القانون المدني جامعة حلوان.

والجلسة الثالثة عن "تحديات الرقمنة في مصر" ويرأس للجلسة الدكتورة هناء الحسيني عميد كلية الاقتصاد المنزلي سابقا.

والجلسة الرابعة عن" الملكية الأدبية والفنية" ويرأس الجلسة الدكتور أسامة أبو الحسن أستاذ ورئيس قسم القانون المدني جامعة حلوان.

الجلسة الخامسة عن" التحول الرقمي واقتصاديات الملكية الفكرية" ويرأس الجلسة الدكتور ياسر محمد جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

كما يتضمن اليوم الثاني للمؤتمر عدد من الجلسات العلمية التي تعقد أون لاين وتتناول الجلسة الأولى "الاستفادة من التحول الرقمي في حماية الملكية الفكرية " ويرأس الجلسة الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، وتشمل الجلسة الثانية التحول الرقمي والتصدي لجائحة كورونا" ويرأس الجلسة الدكتور سعد شرف أستاذ التربية المقارنة، وتناقش الجلسة الثالثة "الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الملكية الفكرية " ويرأسها الدكتور أشرف جابر أستاذ القانون المدني بالجامعة، وتتضمن الجلسة الرابعة" الملكية الفكرية والتعليم عن بعد" ويرأس الجلسة الدكتور حسام الصغير أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق الأسبق بالجامعة.