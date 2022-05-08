27 مايو.. انطلاق البطولة العاشرة للاسكواش فى الجونة

الأحد 08/مايو/2022 - 02:25 م

تضيء بطولة الجونة الدولية للاسكواش شمعتها العاشرة يوم ٢٧ مايو المقبل بإنطلاق النسخة الجديدة والتى ستستمر حتى ٣يونيه القادم كواحدة من أهم وأقوي البطولات علي مستوي العالم من حيث عدد المشاركين والجوائز وتنظيم هذه النسخة ievents بالتعاون مع شركة أوراسكوم للتنمية، وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة السياحة والآثار وايجبت اكسبرينس.

وتتسم هذه النسخة من البطولة بطابع خاص ومختلف بعدها قررت اللجنة المنظمة برئاسة عمرو منسي علي إحياء عيد ميلادها العاشر والذي يؤكد علي إستمرارية هذا الحدث العالمي والذي يقام في احد أهم منتجعات العالم مدينة الجونةً الساحرة في أجواء كرنفالية، وتحظي هذه البطولة بإهتمام عالمي وضعها على رأس لوحات شرف اللعبة علي مستوي العالم.

واكد عمرو منسي مؤسس ورئيس البطولة آنه يشعر بالفخر والامتنان بعدما ساهم في وجود بطولة الجونةً في لوحة الشرف داخل الاتحاد الدولي كونها واحدة من أعرق وأهم البطولات العالمية مشيرا إلى ان الثقة الغالية التي حصل عليها من جانب الاتحاد الدولي جعلته يشعر ويفتخر كونه أحدٍ أبناء مصر وأثبت علي قدرة العقلية المصرية في إنجاز أي مهام توكل إليه مهما بلغت حجم تحدياتها.

وأضاف أن هذه النسخة سيكون لها طابع خاص مؤكدا آن هناك رغبة وحرص وعمل علي مواصلة الابتكار واظهار قدرة وكفاءه مصر في إبهار العالم مثلما حدث فى كل البطولات التي أقيمت على أرض مصر.

واشار أنه يسعى دائما ويخطط إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للبلد من تنظيم مثل هذه البطولات فى الترويج للسياحة المصرية وتحقيق إحدي أهداف البطولةو الترويج للوجه الأخر والمشرق لمصر كواحدة من أهم وأعرق مدن العالم.