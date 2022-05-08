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الأحد 08 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع حي غرب شبين الكوم

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على الاستمرار فى شن الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام لفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشنت رئاسة حى غرب شبين الكوم حملة إشغالات مكبرة بنطاق الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية ، حيث أفادت رئيسة حى غرب بأنه تم رفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بالحى وإخلائها من الباعة الجائلين المخالفين لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المركبات والمواطنين واتخاذ الإجراءات العاجلة حيال المتعدين تحقيقا للصالح العام.
كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، حملة لرفع الإشغالات بشارع بورسعيد بنطاق المدينة بالاشتراك مع الجهات الأمنية والمعنية، وأسفرت الحملة عن ضبط (50) حالة مخالفة بالطريق العام، وتحرير (10) محاضر إشغال.
وفى بركة ، قامت الوحدة المحلية بمتابعة الأعمال اليومية لإزالة الإشغالات وتنظيم حركة الأسواق لضمان عدم عودة الإشغالات، وأكد رئيس المدينة على استمرار مواصلة الجهود لإنفاذ القانون وإزالة كافة التعديات المخالفة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة مع إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظا على حقوق الدولة وصوناً لمقدراتها. 
ويواصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء جهودهم فى تكثيف المرور الميدانى على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كل الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام حفاظاً على حقوق المواطنين.

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