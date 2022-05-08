فيديو.. جنازة مهيبة لشهيد سيناء هيثم الهواري في الغربية

الأحد 08/مايو/2022 - 01:53 م

عرضت فضائية "TEN"، مقطع فيديو، يرصد مشاركة الآلاف من أهالي محافظة الغربية، في جنازة شهيد الواجب الوطني هيثم الهواري، والذي استشهد خلال إحباط القوات المسلحة لهجوم إرهابي حاول استهداف محطة رفع مياه بسيناء.

وردد المشاركون في تشييع جنازة الشهيد هتافات: "الله أكبر.. لا إله إلا الله.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

كان العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري قد أعلن محاولة مجموعة من العناصر التكفيرية، استهداف نقطة رفع مياه شرق القناة ، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.