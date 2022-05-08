البنوك المصرية تستأنف العمل اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

الأحد 08/مايو/2022 - 01:12 ص

تعاود صباح اليوم الأحد 8 مايو 2022 البنوك المصرية العمل بكافة فروعها وذلك بعد انتهاء إجازة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، والتي تعد الإجازة الأطول في القطاع حيث استمرت لمدة 9 أيام متصلة.

ويبدأ العمل في البنوك في تمام الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بالنسبة لموظفي البنوك، ومن الثامنة والنصف حتى الثالثة والنصف بالنسبة للجمهور .

ويبلغ عدد البنوك داخل القطاع المصرفى المصرى نحو 38 بنكا يمتلك أكثر من 4640 فرعا منتشرة على مستوى كافة محافظات مصر.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر اعتبارا من الأحد 1 مايو وحتى الخميس 5 مايو بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر.