كورونا في سوريا.. تسجيل 5 إصابات جديدة

الأحد 08/مايو/2022 - 07:30 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 21 حالة دون تسجيل حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55847 شفيت منها 52305 حالات وتوفيت 3150 حالة.