برلماني: الهجوم الإرهابي بسيناء دليل على تضحيات القوات المسلحة

الأحد 08/مايو/2022 - 12:25 ص

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحادث الإرهابى الذى وقع على نقطة رفع مياه غرب سيناء والذي أسفر عن استشهاد ضابط و10جنود وإصابة 5 آخرين، دليل على التضحيات الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأضاف فتحي، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم، أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنال من الوطن ووحدة أبنائه شيئا، لكنها تزيد من رفض المجتمع المصرى كاملا للجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية استعادت قوتها بشكل جيد وتمتلك مؤسسات قوية قادرة على دحر الإرهاب والحفاظ على أمن مصر الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى استكمال مسيرة التنمية والبناء والتشييد والعمل في المشروعات العملاقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم.

ووجه النائب أحمد فتحي خالص التعازي لأسر الشهداء قائلا :"نسأل الله أن يتقبل أبناءنا في الشهداء ويفرغ على ذويهم الصبر والسلوان ويعجل بشفاء المصابين".

وذكر المتحدث العسكري، أنه قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره .