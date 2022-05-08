الأمين العام لحزب حماة الوطن بأسيوط ينعى شهداء الوطن في الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط رفع المياه بسيناء

الأحد 08/مايو/2022 - 12:18 ص

نعى النائب مصطفى بدران الأمين العام لحزب حماة الوطن ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع إثر هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء .

وأعرب الأمين العام للحزب وجميع أعضاء هيئة المكتب والأمانات النوعية بالمحافظة عن خالص التعازى والمواساة لأسرالشهداء وللشعب المصري في وفاة شهداء الواجب الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن ويثبتون يوماً بعد يوم أنهم حائط صد في مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار ، داعياً المولى عزل وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يسكن الشهداء فسيح جناته وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة

كانت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة أعلنت عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء ، حيث قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء .

وأكد النائب مصطفى بدران ، أن شعب مصر يقدر جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه واستقراره والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان أن كافة أطياف المجتمع تقف صفا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن.