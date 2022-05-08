ملكة جمال سوريا تيا الكردي تتصدر الترند في روسيا وكولومبيا

الأحد 08/مايو/2022 - 06:36 م

تصدرت ملكة جمال سوريا تيا الكردي، التريند ومحركات البحث العالمية في روسيا وكولومبيا وذلك بعد أنباء ارتباطها بمغني الراب الشهير دون جون، والذي يعد واحدا من الأسماء التي تثير ضجة كبيرة بحركاتهم.

ووفقا لتقارير خارجية نقلتها وسائل الإعلام الروسية والكولومبية، فإن حياة دون جون الخاصة لم تسر على ما يرام هذه الأسابيع، حيث انفصل مغني الراب عن عارضة الأزياء الروسية أريانا ليري، ما أثار ضجة كبيرة بسبب تصريحاتهما.

لكن على ما يبدو، أصبح دون جون اسمًا تسعى إليه العارضات، ففي ملفه الشخصي على Instagram، لوحظ أن ملكة جمال سوريا، تيا الكردي، مدرجة أيضًا في قائمة المتابعين، فضلا عن أنباء أثيرت مؤخرا عن ارتباطهما.

جدير بالذكر أن تيا الكردى سورية الجنسية ومقيمة في العراق، عملت عام 2014 عارضة أزياء وعرضت أعمال أكبر المصممين اللبنانيين، كما حصلت على لقب سفيرة النوايا الحسنة وملكة جمال العرب عام 2017 ومن خلال هذا اللقب قدمت العديد من المساعدات داخل سوريا.

كما فازت عام 2020 بلقب ملكة جمال سوريا، معلنة دخولها المجال الفني، وأعربت عن استعدادها الظهور في كليبات غنائية لكن بشرط أن يكون هذا الظهور مع مشاهير الفنانين.

وبالفعل شاركت ملكة جمال سوريا في العديد من الأعمال الفنية العربية والمصرية خلال الفترة الأخيرة، كما تستعد للمشاركة في فيديو كليب مع مغني عربي مشهور خلال الفترة المقبلة.