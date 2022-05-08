أحمد البدر يكشف تفاصيل مشاركته في معرض بغداد الدولي للكتاب

الأحد 08/مايو/2022 - 06:32 م

تحدث الدكتور أحمد البدر الكاتب والروائي، عن تفاصيل مشاركته في معرض ومهرجان بغداد السنوي للكتاب، والذي من المقرر أن يقام خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتحديد في الفترة من 11 إلى 21 مايو 2022، حيث تقيمه شركة صدى العارف بالتعاون مع اتحاد الناشرين العراقيين.

وأوضح البدر في بيان صحفي، أن معرض بغداد سيشهد العديد من الفعاليات والأحداث الثقافية، منها فعالية خاصة بالأسرة والطفل، سيشارك بها للحديث عن كتابه الجديد "طفلك الأول" والذي صدر مؤخرا ويتحدث عن نصائح للأمهات الجدد والأطفال حديثي الولادة.

وأشار أحمد البدر، إلى أن الأمهات في هذه الفترة التي تلي الولادة مباشرة يعانون من القلق والخوف الغير مبرر والذي يطلق عليه اكتئاب ما بعد الولادة وذلك بسبب أسباب نفسية وطبية، مؤكدا أن كتابه يتطرق إلى حل هذه الأزمة، كما يقدم العديد من النصائح الصحية للأمهات والأطفال.

ويُعد معرض الكتاب السنوي من أهم الاحداث التي تشهدها الثقافة في بغداد، وتشارك في المعرض 650 دار نشر من 20 دولة، ويتخلل المعرض فعاليات ثقافية ومهرجانات فنية وأدبية على مدى أحد عشر يومًا، فضلًا عن استضافته لشخصيات ثقافية معروفة.

ويقام بالتزامن مع المعرض ولأول مرة مهرجان بغداد للثقافة والفنون العالمية، ويتضمن فعاليات فنية وأدبية شعرية ومسرحية، وذلك بحضور نخبة من أبرز الشخصيات العربية والعالمية.