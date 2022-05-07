الفار يلغي هدفا مبكرا للأهلي في مرمى وفاق سطيف

السبت 07/مايو/2022 - 09:27 م

ألغى الحكم باملاك تيسما هدفا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك ضيفه وفاق سطيف الجزائري في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب الأهلي والسلام في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة 3 وألغاه الحكم بداعي التسلل بعد الرجوع للفار.

الأهلي يلعب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.‏

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود متولي - محمد شريف - وليد سليمان - علي لطفي - محمد مجدي أفشة - محمود وحيد - كريم فؤاد - لويس ميكيسوني - أحمد نبيل كوكا.