ads
السبت 07 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

البوابة سبورت

الفار يلغي هدفا مبكرا للأهلي في مرمى وفاق سطيف

الأهلي
الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألغى الحكم باملاك تيسما هدفا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك ضيفه وفاق سطيف الجزائري في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب الأهلي والسلام في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

سجل الهدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة 3 وألغاه الحكم بداعي التسلل بعد الرجوع للفار. 

الأهلي يلعب اللقاء بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.‏
خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي -  طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.
خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود متولي - محمد شريف - وليد سليمان - علي لطفي - محمد مجدي أفشة - محمود وحيد - كريم فؤاد - لويس ميكيسوني - أحمد نبيل كوكا.

ads
الأهلى وفاق سطيف ملعب الأهلي والسلام دوري أبطال أفريقيا طاهر محمد طاهر