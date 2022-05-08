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الأحد 08 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

صوت الناس.. مواطن يناشد «العقارية» تخفيض الضرائب على منزله

صوت الناس
صوت الناس
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رسالة وصلت إلى صوت الناس من محمد المندوه حافظ حمادة، ويقطن فى عزبة حسيبة التابعة لمدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية. ويقول فيها: «إنه مواطن بسيط يمتلك منزلا مكونا من طابقين يقطن هو وزوجته فى الطابق الأول بينما يقطن ولده وزوجته فى الطابق العلوي كما يمتلك حظيرة مواشى وهي مصدر رزقه».

وأضاف أن الضرائب العقارية قامت بحصر منزله على أنه مكونه من ٦ شقق وحظيرة مواشي وقدرت مبلغا ماليا عليه لتسديده ويطالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ومدير مصلحة الضرائب العقارية بالدقهلية بتشكيل لجنة معاينة على الطبيعة وتخفيض قيمة مبلغ الحصر.

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مصلحة الضرائب محافظة الدقهلية صوت الناس