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الأحد 08 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

صوت الناس.. أهالي قليوب المحطة يستغيثون من سوء حالة الشوارع

صوت الناس
صوت الناس
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وصلت رسالة إلى صوت الناس من مواطنى مدينة قليوب المحطة بمحافظة القليوبية يستغيثون فيها من سوء حالة شوارع المدينة وقالوا: إن معظم الشوارع تحتاج إلى الرصف.

وأشاروا إلى أن تردي حالة الشوارع مما يعيق حركة المواطنين ويشكل مأساة لكبار السن.
وأضاف المواطنون أن القمامة تملأ شوراع مدينة قليوب المحطة مما يؤدي إلى انتشار الحيوانات والحشرات مما قد يؤدى إلى الإصابة بالأوبئة والأمراض ويشكل خطرا على حياتهم وبالأخص مع انتشار فيروس كورونا. 

ويطالب المواطنون اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برصف شوارع مدينة قليوب المحطة، كما يطالبون بشن حملات نظافة مستمرة بالمدينة.

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فيروس كورونا صوت الناس محافظ القليوبية