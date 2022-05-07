العبور يتأهل رسميا لدورى المظاليم

السبت 07/مايو/2022 - 07:38 م

تمكن فريق العبور من تحقيق الفوز علي شبين القناطر برباعية نظيفة في المباراة التي اقميت اليوم على ملعب طوخ، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين ببطولة دوري القسم الثالث.

وبهذا الفوز تأهل العبور رسميا لدورى القسم الثاني لأول مره في تاريخه ، بعدما وصل رصيده الي ٦١ نقطه محققا الصعود قبل نهاية المسابقة بأربع جولات من مباريات الدورى، ومع صافرة الحكم معلنا نهاية المباراة التي تابعها الألاف عبر البث المباشر للمركز الاعلامي بالصفحة الرسمية للنادي ، عمت الفرحه شوارع وميادين مدينة العبور واطلقت السيارات أبواقها احتفالا بوصول الفريق لدورى المظاليم .

ومن جانبه هنأ المستشار طارق ربيع رئيس مجلس الإدارة، اللاعبين والجهاز الفني واعضاء وجماهير النادي، مؤكدا بأن الفوز ببطاقة التأهل لدورى المظاليم جاء بعد مجهود كبير استغرق ثلاث سنوات وتحقق عن جدارة وإستحقاق لمنظومة متكامله بداية من مجلس الإدارة الذي لم يدخر اي مجهود لدعم ومساندة الفريق لتحقيق الحلم بالصعود .

وتضم لجنة الكرة من أعضاء مجلس الإدارة بنادي العبور، الاستاذ علاء السيد رئيس للجنة و الدكتور أحمد حمكشه والكابتن عماد قرني أعضاء للجنة، فيما يتكون الجهاز الفني من عمرو الدالي مدير فني ، محمد رفعت مدير شئون اللاعبين، محمد الدالي مدرب عام ، مصطفي رمضان مدرب عام ، سيد المأمور مدرب حراس مرمي ، محمد شاهين المدير الإداري ، خالد عبدون مساعد المدير الإداري ، أحمد طلعت طبيب الفريق، محمد يونس أخصائي ورضا عبدالله مدلك ، سيد شمروخ وعمر شمروخ وجمال قرني عمال ملاعب .

وتضم قائمة الفريقمن اللاعبين : كريم حسين - احمد سابق - نشأت غازي - اسلام مجدي - محمد السيد - عمر عماد - مصطفي هشام ( تيكا ) - عمر السعيد - كريم شحاتة - محمد صبحي - احمد فاروق ( فراويلة ) - مصطفي نصر - عمر نصر - ابراهيم عبدالله - يوسف محسن - ابراهيم محمد ( هيما ) - محمود طارق- احمد عبد الفضيل - بدوي سعيد - محمد غنيم - عادل احمد - ايمن عادل- ابوبكر زغلول ابوبكر- عربى يوسف العربى - رضا محمد ( توتي ) - اسلام عفرتو - محمد عرفة - احمد عجلة - يوسف حسام محمد - محمد الوتيدى - احمد محمد السيد.