غيبات ملكية عن احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة

السبت 07/مايو/2022 - 03:16 م

يغيب نجل الملكة إليزابيث الثانية الأمير أندرو وحفيدها هاري وزوجته ميغن ماركل عن شرفة قصر باكنجهام خلال عرض عسكري سيطلق أوائل الشهر المقبل الاحتفالات بالذكرى السنوية السبعين لجلوس الملكة على العرش.

وبحسب "إندبندت عربية"، الملكة البالغة 96 عامًا قررت حصر الحضور بأفراد العائلة الملكية في الظهور الرسمي، بعد عرض عسكري سينظم للاحتفال بعيد ميلادها.

وقال ناطق باسم قصر باكينجهام في بيان، إن الأشخاص الذين سيظهرون إلى جانب الملكة على الشرفة في 2 يونيو هم فقط "أفراد العائلة الملكية الذين يتولون مهام رسمية بالنيابة عنها".

وأضاف أن القرار اتخذ "بعد دراسة متأنية".

وكانت التكهنات أشارت إلى أن الأفراد الثلاثة قد يحضرون الحدث الذي يمتد على أربعة أيام من الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة، بما يشمل تنظيم حفلات شاي وحفلة موسيقية لموسيقى البوب وعرضًا ينظم للعموم وسط لندن.