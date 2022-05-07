نشرة أخبار الاقتصاد منتصف نهار السبت 7 مايو 2022

تنشر البوابة نيوز أهم الاخار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت 7 مايو 2022
https://www.albawabhnews.com/4573043
الغرف التجارية: شائعات وقف التداول تضرب سوق الذهب
https://www.albawabhnews.com/4573061
شعبة الأدوات الصحية تبحث تحول مستوردي قطاع السباكة للتحول للتصنيع المحلي
https://www.albawabhnews.com/4573063
مـد ساعات العمل اليومية بالرقابة المالية حتى الخامسة مساءا لتقديم القوائم المالية للشركات
https://www.albawabhnews.com/4573063
المكتب التجاري المصري بإسبانيا يشارك بمعرض إيميكس مدريد الدولي
https://www.albawabhnews.com/4573111