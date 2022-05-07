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السبت 07 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف نهار السبت 7 مايو 2022

نشرة
نشرة
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تنشر البوابة نيوز أهم الاخار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت

 

أسعار الذهب اليوم السبت 7 مايو 2022

 

https://www.albawabhnews.com/4573043

 

الغرف التجارية: شائعات وقف التداول تضرب سوق الذهب

https://www.albawabhnews.com/4573061

 

شعبة الأدوات الصحية تبحث تحول مستوردي قطاع السباكة للتحول للتصنيع المحلي

https://www.albawabhnews.com/4573063

 

مـد ساعات العمل اليومية بالرقابة المالية حتى الخامسة مساءا لتقديم القوائم المالية للشركات

https://www.albawabhnews.com/4573063

 

المكتب التجاري المصري بإسبانيا يشارك بمعرض إيميكس مدريد الدولي

 

https://www.albawabhnews.com/4573111

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البوابة نيوز أسعار الذهب اليوم السبت شعبة الأدوات الصحية مد ساعات العمل