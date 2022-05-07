أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 7 مايو 2022

السبت 07/مايو/2022 - 09:33 ص

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري ، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت7 مايو 2022، عند نفس مستوي اسعار الامس نتيجة اجازة البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية احتفالا بعيد الفطر المبارك.

واستقر سعر الدولار الأمريكي 18.43 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند 19.34 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وثبت سعر الجنيه الاسترليني عند 22.91 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع، وكذلك ثبت سجل سعر الفرنك السويسرى عند 18.93 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.

و استقر سعر الـ100 ين يابانى 14.08 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع، فيما واصل سعر اليوان الصينى استقراره مسجلا 2.78 جنيه للشراء و2.80 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية، فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية حيث ثبت سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.91 جنيه للشراء و4.94 جنيه للبيع.

كمااستقر سعر الدينار الكويتي عند 60 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت.