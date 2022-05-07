بعد تكرار الأحداث المأساوية.. لعنة الموت تطارد الأهلي

السبت 07/مايو/2022 - 03:05 ص

طاردت لعنة الموت نجوم النادي الأهلي في السنوات الماضية بعد أن لقى خالد زكي نجم السباحة في القلعة الحمراء مصرعه بعد أن احترقت شقته أمس الجمعة في حادث مأساوي.

وسقط خالد من البلكونة وهو يحاول إنقاذ ابنه مراد في واقعة أثارت حالة من الحزن الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا له بالرحمة هو ونجله وابنته.

وأعادت الحادثة للأذهان وفاة صفوت عبد الحليم النجم السابق لفريق الكرة بالأهلي في موقف مشابه قبل سنوات حين اندلع حريق هائل في شقته التي كان يقيم فيها وحيدا ليلقى حتفه على إثره.

وقبل أسابيع توفى زياد إيهاب حارس فريق الشباب بالأهلي حين سقط من البلكونة وقيل بعدها أنه ألقى بنفسه في مشهد مروع أثار حالة من الحزن والجدل في نفس الوقت حول الأسباب والملابسات.

الحوادث الدامية لم تتوقف عند هذا الحد فيما يتعلق بالأهلي فقد اتهمت النيابة العامة مدرب سباحة بقتل زميله في مشهد صادم أثار الرأي العام في شهر يونيو من العام الماضي.

ويبدو أن لعنة ما أصابت النادي الأهلي في الفترة الماضية بعد أن تكررت هذه الأحداث الكارثية لأفراد منتمين للقلعة الحمراء بل منهم نجم بحجم صفوت عبد الحليم الذي كان من أبرز لاعبي جيل السبعينات وصديق شخصي لمحمود الخطيب رئيس النادي الحالي ولكن الموت لا يفرق بين نجم وشخص مغمور فحين جاء أجله أفضت روحه إلى بارئها وسط دعوات الملايين من محبيه بالرحمة والمغفرة.