بيتسو للاعبين: صالحوا الجماهير ويطلب 3 صفقات

الأحد 08/مايو/2022 - 05:30 ص

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من اللاعبين ضرورة التركيز في مباراة العودة أمام فريق وفاق سطيف الجزائري التي ستقام الأسبوع المقبل في الجزائر، وطالبهم بضرورة التخلي بروح وشخصية البطل واللعب بروح الفانلة الحمراء من أجل ضمان الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي.

المدير الفني شدد على اللاعبين ضرورة نسيان لقاء الذهاب الذي أقيم أمس السبت، على ملعب الأهلي وي السلام، بحلوه ومره، مؤكدا لهم أن الشوط الأول الذي أقيم في القاهرة قد انتهى فعليا، ويتبقى الشوط الثاني في الجزائر والذي سيكون صعبا على المارد الأحمر بأي حال من الأحوال.

موسيماني أشار إلى اللاعبين بضرورة نسيان الخلافات في تلك الفترة والتركيز من أجل مصالحة الجماهير التي تحلم بالتتويج القاري الثالث على التوالي، بعد الحزن الكبير الذي انتاب الجميع عقب النتائج السلبية التي تحققت في بطولة الدوري بخسارة ٧ نقاط في ثلاث مباريات متتالية بالخيار أمام المصري ثم التعادل مع طلائع الجيش وأخيرا سيراميكا كليوباترا.

وعلى جانب آخر حسم المدير الفني ملف تدعيمات الفريق الأحمر للموسم الكروي المقبل من أجل علاج النقص العددي الذي يظهر كل فترة في بعض المراكز داخل الفريق والذي يتسبب احيانا في أزمة شديدة لموسيماني ومعاونيه ويؤثر بالسلب علي مسيرة الأهلي محلياً وقارياً.

موسيماني لديه رغبة قوية وجادة في ضم مهاجم وظهير أيسر ومدافع ويري أن الأهلي في حاجة إلي تدعيم هذه المراكز لاسيما في ظل مشاركاته المتعددة في البطولات المحلية والقارية كما أن لجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح ستعقد اجتماعا مع المدرب في الأيام القليلة المقبلة من أجل معرفة موقفه من الأسماء المرشحة حاليا حتي يتحرك النادي في أقرب وقت للتفاوض معها ومع أنديتها على أمل الحصول على خدماتهم.

ويضع الأهلي في مركز الهجوم لاعبين أجنبيين وآخر محلي ضمن حساباته من الآن، فيما سيتم تدعيم باقي المراكز من الدوري المحلي الممتاز ، ويريد مسؤولو القلعة الحمراء ضم صفقات جديدة لكن وفقا للسقف المالي المحدد ولن يدخل النادي في أي مزايدات مالية مع أي ناد آخر حتي لا يتم الإخلال بهذا السقف لتفادي حدوث فتنة في الفريق.

علي جانب آخر ، جدد محمود وحيد ظهير أيسر الاهلي طلبه خلال الجلسة الودية التي جمعته مؤخرا بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ رغبته بقوة في الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي ولو بشكل "مؤقت" بحثا عن فرصة المشاركة في المباريات في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بشكل أساسي علي الظهير التونسي علي معلول.

وتلقي وحيد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة عدة عروض كان أبرزها من فريق طلائع الجيش لكن الأهلي رفضهم جميعا وتمسك باستمراره بل إن بيتسو موسيماني عقد وقتها اجتماعا معه قال له فيه إن فرصة مشاركته قادمة وقائمة وعليه فقط الاجتهاد في التدريبات خاصة وأنه لا يوجد مكان في الفريق محجوز باسم أي شخص لكن اللاعب لم يقتنع بهذه المبررات ويراها أنها ليست إلا مسكنات من شأنها تهدئته لتفادي وقوع أي أزمات داخل غرفة خلع الملابس.