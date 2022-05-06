محمد إمام ينشر بوستر فيلم "عمهم"

الجمعة 06/مايو/2022 - 06:55 م

نشر الفنان محمد إمام بوستر فيلمه الجديد "عمهم" المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق على البوستر قائلا: “#توكلنا_على_الله .. #عمهم#عيد_الأضحى ٢٠٢٢في جميع السينمات”.

فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى، وأيتن عامر.

وكان آخر أفلام محمد إمام فيلم "لص بغداد" الذي شاركه في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.