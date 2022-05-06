أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا

الجمعة 06/مايو/2022 - 02:27 م

عبر النجم الدولى المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، عن سعادته الكبيرة بفوزه بجائزة “لاعب العام” المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم فى إنجلترا للعام الحالى 2022، مقدما الشكر لجميع من صوت له حتى الفوز بهذا اللقب للمرة الثانية خلال مسيرته.

ونشر صلاح صورة مع الجائزة عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليها: شكرا لجميع من صوت لى.

تسلم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في إنجلترا وذلك للعام الثاني على التوالي من قبل رابطة النقاد الإنجليز.

وأصبح صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على بعد 90 دقيقة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد تأهل الريدز لنهائي الـ«شامبيونزليج» الثلاثاء الماضي، على حساب فياريال الإسباني، ليصعد ليفربول للنهائي القاري للمرة العاشرة والثالثة في آخر 5 مواسم، بحثًا عن اللقب السابع في تاريخ قلعة أنفيلد.

وبات محمد صلاح اللاعب العربي الوحيد الذي يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، حيث كانت المرة الأولى عام 2018 وخسر اللقب أمام ريال مدريد، في المباراة التي تعرض فيها «مو» للإصابة ولم يتمكن من استكمال الشوط الأول، ثم جاءت اللحظة التاريخية عام 2019، وصعد لمنصة التتويج في النهائي بالفوز على توتنهام، وأخيرا هذا الموسم بحثا عن لقب تاريخي يضعه ضمن أساطير اللعبة.

وشهدت مباراة ليفربول وفياريال المشاركة رقم 500 للنجم المصري محمد صلاح مع جميع الأندية، وتمكن قائد المنتخب الوطني من صناعة الهدف الأول لزميله فابينيو.

وخلال 500 مباراة مع جميع الأندية، سجل محمد صلاح 232 هدفًا وصنع 115، وأصبح قريبا من الفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، حيث يتصدر قائمة هدافي البريميرليج بـ22 هدفًا بفارق 3 أهداف عن اللاعب الكوري «سونج» قبل 4 جولات من نهاية الدوري.