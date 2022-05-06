طارق عبد الحليم يتجه للتمثيل فى "شادر السمك" أمام ياسمين صبرى

الجمعة 06/مايو/2022 - 08:45 ص

بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك يتجه المطرب الشعبى طارق عبد الحليم للتمثيل للمرة الثانية بعد تجربته الأولى فى مسلسل "ولاد ناس" حيث يبدأ تصوير دوره فى المسلسل الجديد "شادر السمك" وهو دراما نظيفة تخاطب الأسرة المصرية وتدخل البيوت دون خجل حيث يحرص فريق العمل برئاسة منى قطب على السير فى نفس الاتجاه الذى سلكته من قبل فى مسلسلها الشهير " أبو العروسة" الذى شارك فيه طارق عبد الحليم بأغنية "الرحمة حلوة يا هوه" ، ومسلسل "أنا وهى" الذى تم عرضه مؤخرًا وقدم فيه أيضًا آخر أغنياته "زلابية معسلة".

مسلسل "شادر السمك" فكرة وإخراج سامح عبد العزيز ويتناول فى إطار إجتماعى قصة صعود إمراة بسيطة تعيش ظروفًا صعبة وقاسية بعد وفاة زوجها ولكنها - وحسب تصريح لمنى قطب- أنها بالعزيمة والإصرار على التحدى تتمكن فى النهاية من تحقيق ذاتها ويصبح لها شأن فى السوق المعروف باسم"شادر السمك" بما يعكس وبشكل غير مباشر قدرة المرأة المصرية على تحقيق النجاح والتغلب على كافة الظروف المحيطة بها مهما كانت قاسية ومهما كان حجم العراقيل التى تقف فى طريقها.

يشارك فى بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم: دينا وأشرف عبد الباقى وطارق صبرى وندي عادل وعزوز عادل ومصطفى غريب.

يذكر أن ياسمين صبرى تشعل الان مواقع التواصل الإجتماعى عقب خبر انفصالها مؤخرًا عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مما يجعل مسلسل "شادر السمك" هو أول عمل تقدمه بعد هذا الانفصال كان مفاجئًا للجميع.

أشرف عبد الباقي

طارق عبد الحليم