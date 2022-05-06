تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 مايو 2022

الجمعة 06/مايو/2022 - 12:02 ص

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد من عواصم الدول العربية، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم الجمعة 6 مايو 2022.

القاهرة

صلاة الفجْر 3:35 AM

الشروق 5:11 AM

صلاة الظُّهْر 11:52 AM

صلاة العَصر 3:29 PM

صلاة المَغرب 6:34 PM

صلاة العِشاء 7:58 PM

الإسكندرية

صلاة الفجْر 3:37 AM

الشروق 5:14 AM

صلاة الظُّهْر 11:57 AM

صلاة العَصر 3:36 PM

صلاة المَغرب 6:41 PM

صلاة العِشاء 8:07 PM

بني سويف

صلاة الفجْر 3:39 AM

الشروق 5:13 AM

صلاة الظُّهْر 11:53 AM

صلاة العَصر 3:28 PM

صلاة المَغرب 6:33 PM

صلاة العِشاء 7:56 PM

دمياط

صلاة الفجْر 3:29 AM

الشروق 5:06 AM

صلاة الظُّهْر 11:50 AM

صلاة العَصر 3:29 PM

صلاة المَغرب 6:34 PM

صلاة العِشاء 8:00 PM

بورسعيد

صلاة الفجْر 3:27 AM

الشروق 5:04 AM

صلاة الظُّهْر 11:48 AM

صلاة العَصر 3:26 PM

صلاة المَغرب 6:31 PM

صلاة العِشاء 7:57 PM

الإسماعيلية

صلاة الفجْر 3:29 AM

الشروق 5:06 AM

صلاة الظُّهْر 11:48 AM

صلاة العَصر 3:26 PM

صلاة المَغرب 6:30 PM

صلاة العِشاء 7:56 PM

شرم الشيخ

صلاة الفجْر 3:29 AM

الشروق 5:02 AM

صلاة الظُّهْر 11:40 AM

صلاة العَصر 3:13 PM

صلاة المَغرب 6:18 PM

صلاة العِشاء 7:41 PM

الغردقة

صلاة الفجْر 3:33 AM

الشروق 5:05 AM

صلاة الظُّهْر 11:42 AM

صلاة العَصر 3:14 PM

صلاة المَغرب 6:19 PM

صلاة العِشاء 7:41 PM

أسيوط

صلاة الفجْر 3:44 AM

الشروق 5:16 AM

صلاة الظُّهْر 11:54 AM

صلاة العَصر 3:26 PM

صلاة المَغرب 6:31 PM

صلاة العِشاء 7:53 PM

سوهاج

صلاة الفجْر 3:43 AM

الشروق 5:14 AM

صلاة الظُّهْر 11:50 AM

صلاة العَصر 3:21 PM

صلاة المَغرب 6:27 PM

صلاة العِشاء 7:48 PM

الاقصر

صلاة الفجْر 3:41 AM

الشروق 5:12 AM

صلاة الظُّهْر 11:46 AM

صلاة العَصر 3:16 PM

صلاة المَغرب 6:21 PM

صلاة العِشاء 7:42 PM

أسوان

صلاة الفجْر 4:20 AM

الشروق 5:49 AM

صلاة الظُّهْر 12:21 PM

صلاة العَصر 3:47 PM

صلاة المَغرب 6:54 PM

صلاة العِشاء 8:13 PM

مكة المكرمة

صلاة الفجْر 4:27 AM

الشروق 5:49 AM

صلاة الظُّهْر 12:18 PM

صلاة العَصر 3:39 PM

صلاة المَغرب 6:47 PM

صلاة العِشاء 8:17 PM

دبي

صلاة الفجْر 4:19 AM

الشروق 5:42 AM

صلاة الظُّهْر 12:21 PM

صلاة العَصر 3:49 PM

صلاة المَغرب 6:51 PM

صلاة العِشاء 8:21 PM

بغداد

صلاة الفجْر 3:38 AM

الشروق 5:13 AM

صلاة الظُّهْر 11:59 AM

صلاة العَصر 3:41 PM

صلاة المَغرب 6:46 PM

صلاة العِشاء 8:16 PM

بيروت

صلاة الفجْر 4:12 AM

الشروق 5:47 AM

صلاة الظُّهْر 12:35 PM

صلاة العَصر 4:18 PM

صلاة المَغرب 7:23 PM

صلاة العِشاء 8:53 PM

دمشق

صلاة الفجْر 4:10 AM

الشروق 5:45 AM

صلاة الظُّهْر 12:32 PM

صلاة العَصر 4:14 PM

صلاة المَغرب 7:19 PM

صلاة العِشاء 8:49 PM

باريس

صلاة الفجْر 5:06 AM

الشروق 6:27 AM

صلاة الظُّهْر 1:47 PM

صلاة العَصر 5:49 PM

صلاة المَغرب 9:09 PM

صلاة العِشاء 10:30 PM

لندن

صلاة الفجْر 2:50 AM

الشروق 5:29 AM

صلاة الظُّهْر 12:57 PM

صلاة العَصر 5:02 PM

صلاة المَغرب 8:27 PM

صلاة العِشاء 9:57 PM

واشنطن

صلاة الفجْر 4:45 AM

الشروق 6:08 AM

صلاة الظُّهْر 1:05 PM

صلاة العَصر 4:55 PM

صلاة المَغرب 8:03 PM

صلاة العِشاء 9:25 PM.