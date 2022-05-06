تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 مايو 2022

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد من عواصم الدول العربية، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم الجمعة 6 مايو 2022.
القاهرة
صلاة الفجْر 3:35 AM
الشروق 5:11 AM
صلاة الظُّهْر 11:52 AM
صلاة العَصر 3:29 PM
صلاة المَغرب 6:34 PM
صلاة العِشاء 7:58 PM
الإسكندرية
صلاة الفجْر 3:37 AM
الشروق 5:14 AM
صلاة الظُّهْر 11:57 AM
صلاة العَصر 3:36 PM
صلاة المَغرب 6:41 PM
صلاة العِشاء 8:07 PM
بني سويف
صلاة الفجْر 3:39 AM
الشروق 5:13 AM
صلاة الظُّهْر 11:53 AM
صلاة العَصر 3:28 PM
صلاة المَغرب 6:33 PM
صلاة العِشاء 7:56 PM
دمياط
صلاة الفجْر 3:29 AM
الشروق 5:06 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 3:29 PM
صلاة المَغرب 6:34 PM
صلاة العِشاء 8:00 PM
بورسعيد
صلاة الفجْر 3:27 AM
الشروق 5:04 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 3:26 PM
صلاة المَغرب 6:31 PM
صلاة العِشاء 7:57 PM
الإسماعيلية
صلاة الفجْر 3:29 AM
الشروق 5:06 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 3:26 PM
صلاة المَغرب 6:30 PM
صلاة العِشاء 7:56 PM
شرم الشيخ
صلاة الفجْر 3:29 AM
الشروق 5:02 AM
صلاة الظُّهْر 11:40 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 6:18 PM
صلاة العِشاء 7:41 PM
الغردقة
صلاة الفجْر 3:33 AM
الشروق 5:05 AM
صلاة الظُّهْر 11:42 AM
صلاة العَصر 3:14 PM
صلاة المَغرب 6:19 PM
صلاة العِشاء 7:41 PM
أسيوط
صلاة الفجْر 3:44 AM
الشروق 5:16 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 3:26 PM
صلاة المَغرب 6:31 PM
صلاة العِشاء 7:53 PM
سوهاج
صلاة الفجْر 3:43 AM
الشروق 5:14 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 3:21 PM
صلاة المَغرب 6:27 PM
صلاة العِشاء 7:48 PM
الاقصر
صلاة الفجْر 3:41 AM
الشروق 5:12 AM
صلاة الظُّهْر 11:46 AM
صلاة العَصر 3:16 PM
صلاة المَغرب 6:21 PM
صلاة العِشاء 7:42 PM
أسوان
صلاة الفجْر 4:20 AM
الشروق 5:49 AM
صلاة الظُّهْر 12:21 PM
صلاة العَصر 3:47 PM
صلاة المَغرب 6:54 PM
صلاة العِشاء 8:13 PM
مكة المكرمة
صلاة الفجْر 4:27 AM
الشروق 5:49 AM
صلاة الظُّهْر 12:18 PM
صلاة العَصر 3:39 PM
صلاة المَغرب 6:47 PM
صلاة العِشاء 8:17 PM
دبي
صلاة الفجْر 4:19 AM
الشروق 5:42 AM
صلاة الظُّهْر 12:21 PM
صلاة العَصر 3:49 PM
صلاة المَغرب 6:51 PM
صلاة العِشاء 8:21 PM
بغداد
صلاة الفجْر 3:38 AM
الشروق 5:13 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 3:41 PM
صلاة المَغرب 6:46 PM
صلاة العِشاء 8:16 PM
بيروت
صلاة الفجْر 4:12 AM
الشروق 5:47 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 4:18 PM
صلاة المَغرب 7:23 PM
صلاة العِشاء 8:53 PM
دمشق
صلاة الفجْر 4:10 AM
الشروق 5:45 AM
صلاة الظُّهْر 12:32 PM
صلاة العَصر 4:14 PM
صلاة المَغرب 7:19 PM
صلاة العِشاء 8:49 PM
باريس
صلاة الفجْر 5:06 AM
الشروق 6:27 AM
صلاة الظُّهْر 1:47 PM
صلاة العَصر 5:49 PM
صلاة المَغرب 9:09 PM
صلاة العِشاء 10:30 PM
لندن
صلاة الفجْر 2:50 AM
الشروق 5:29 AM
صلاة الظُّهْر 12:57 PM
صلاة العَصر 5:02 PM
صلاة المَغرب 8:27 PM
صلاة العِشاء 9:57 PM
واشنطن
صلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:08 AM
صلاة الظُّهْر 1:05 PM
صلاة العَصر 4:55 PM
صلاة المَغرب 8:03 PM
صلاة العِشاء 9:25 PM.