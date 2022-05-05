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الخميس 05 مايو 2022
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البوابة لايت

حاولوا تكريمه بتمثال لا يشبهه.. خيبة أمل كبيرة لإيرلنج هالاند

هالاند
هالاند
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أصيب مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إيرلنغ هالاند، بخيبة أمل كبيرة مثل غيره من نجوم كرة القدم العالميين مثل كريستيانو رونالدو، ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ومايكل إيسيان لاعب الوسط الغاني المعتزل، بعد تجسيد تمثال خشبي له لم ينحت بالدقة الكافية ما تسبب فى السخرية على منصات التواصل الاجتماعي.
فصنع النحات النرويجي كجيتيل باران تمثال خشبي عملاق لهالاند، في مدينة ألغارد القريبة من منطقة غايرين جنوبي البلاد، حيث نشأ اللاعب المطلوب بقوة في أكبر أندية أوروبا، ورغم أن التمثال لم ينته بعد، فإن ملامح وجهه بدت واضحة، لكنها للأسف لا تصف ملامح هالاند بشكل أمين.

وبحسب "سكاى نيوز"، يزيد ارتفاع التمثال على 3 أمتار ويزن أكثر من 700 كيلوجرام، وقال باران لهيئة الإذاعة النرويجية (إن آر كي): "إنه لشرف عظيم أن يُسمح لي بتجسيد هالاند كمنحوتة، إنه أمر صعب حقا"، مضيفًا: "من الرائع العمل بالخشب. يمكنك أن ترى أنه التمثال ينفجر ويعيش، ويحصل على طابعه الخاص".

 

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