بشرى لمريض السمنة.. حقنة واحدة تقضي على 20% من الوزن

الخميس 05/مايو/2022 - 04:54 م

التخلص من السمنة حلم يلاحق الملايين حول العالم، للحصول على قوام مثالي، وتفادى أعراض صحية خطيرة قد تؤثر على حياة الإنسان.

وكشفت شركة "إيلي ليلي" الأميركية عن نتائجَ إيجابية من عقارها الجديد، المخصص لعلاج السمنة، ويساعد المرضى على التخلص من عشرين في المئة من وزنهم، وذلك وفق المراحل المتقدمة من التجارب السريرية، وذلك عبر حقنة واحدة.

وأكدت الشركة، أنه يمكن لمريض السمنة استخدام الحقنة مرة واحدة فى الأسبوع، لافتة إلى أن الحقنة حققت نتائج ثورية فى مكافحة مرض العصر فى مرحلة التجارب السريرية ولم يبقى إلا مرحلة واحدة قبل إقرارها من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

