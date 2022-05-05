بالصور.. احتفالات وأجواء مبهجة في أندية سيتى كلوب طوال أيام العيد

الخميس 05/مايو/2022 - 12:22 م

شهدت أندية سيتى كلوب بمختلف فروعها على مستوى الجمهورية، احتفالات متواصلة ومختلفة على مدار 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتنوعت مظاهر الاحتفال فى ظل التجهيزات والمفاجآت التي أعدتها أندية سيتى كلوب للأعضاء بهذه المناسبة.



وحرصت أندية سيتى كلوب بمختلف المحافظات على الاحتفال بعيد الفطر المبارك وسط أجواء مبهجة بين الأعضاء بمختلف الأعمار.

وتزينت أندية سيتى كلوب بأفرعها المختلفة بمظاهر احتفالية وجمالية، في استقبال الأعضاء طوال أيام العيد من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل.

كما شهدت أندية سيتى كلوب أجواء احتفالية مبهجة بمشاركة جميع الأعضاء بمختلف الأعمار، مثل " مسابقة عباقرة سيتي علشان نشوف مين أقوى وأشطر عيلة في سيتي"، وعرائس ورسم على الوجوه وبند وDJ واكتشاف مواهب غنائية وفقرات شعبية وفنية من ثقافات مختلفة وألعاب ومسابقات للكبار والصغار.

ونالت هذه الأجواء، إشادة كبيرة من أعضاء أندية سيتى كلوب الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بقضاء إجازة العيد داخل أندية سيتى كلوب ووسط أجواء عائلية رائعة، كما أشادوا بالتنظيم الراقي للاحتفالات.

وتهدف أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة، لذا لا يتوقف دورها عند النشاط الرياضى فقط، ولكن يمتد إلى النشاط المجتمعى والعائلى أيضا لتفعيل دور الأسرة وعودة الترابط بين أفرادها في ظل الايقاع السريع للحياة والتطور التكنولوجى.