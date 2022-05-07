ماجد المنصوري: المنتخبات العربية على موعد مع إنجاز تاريخي في مونديال قطر

السبت 07/مايو/2022 - 01:21 ص

قال الإعلامي ماجد المنصوري، إن المنتخبات العربية على موعد مع إنجاز تاريخي في مونديال قطر لكأس العالم 2022، حيث تأهل حتى الآن للمونديال 4 منتخبات عربية وهي قطر بصفته صاحب الأرض، والسعودية، والمغرب، وتونس.

وأوضح المنصوري، أن عدد المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال 2022 في قطر يعادل الرقم القياسي للمنتخبات العربية في كأس العالم الماضي، بعدما شهد مونديال روسيا 2018 العدد ذاته من المنتخبات.

وأكد الإعلامي الرياضي، أن منتخب الإمارات قد يتأهل ويزيد عدد المنتخبات العربية في البطولة إلى 5 لأول مرة في التاريخ، علما بأن الفريق الآسيوي سيواجه أستراليا في الملحق القاري، وإذا فاز سيتقابل مع بيرو، خامس تصفيات أمريكا الجنوبية.

ونوه ماجد المنصوري، أن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن إقامة آخر مباراتين تأهيليتين لمونديال قطر بين الفائز في مباراة أستراليا والإمارات العربية المتحدة ضد منتخب بيرو، وبين منتخب كوستاريكا ضد منتخب نيوزيلندا، يومي 13 و14 يونيو المقبل على أرضية استاد أحمد بن علي في قطر