وزارة الرياضة تشارك بقوافل برنامج مشواري بمراكز الشباب

الخميس 05/مايو/2022 - 12:43 ص

تحت شعار «العيد أحلى» بمراكز الشباب تحتفل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ولأول مرة بمراكز حياة كريمة، قامت وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف وتوجيهات اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة مدير المديرية بالاحتفال بالعيد وسط أجواء من الفرحة والبهجة من كل أهل القرى وأطفالها حيث تم توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال وذوي الهمم من مديري الإدارة والعاملين بالإدارة والمراكز وكذلك عمل فقرات ترويحية وألعاب وفقرات فنية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب أيام العيد للجمهور وأن يكون الشعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر، كما يولي اهتمامًا كبيرا بمراكز حياة كريمة

من ناحية اخري شاركت قافلة من سفراء برنامج مشوارى الجيزة بمبادرة السيد رئيس الجمهورية (العيد أحلى) بمراكز شباب حياة كريمة بمدينة الصف (مركز شباب الشوبك الشرقى ومركز شباب الصف) وذلك من خلال ادارة المشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع إدارة شباب الصف وتقديم بعض التدريبات والانشطه للاطفال والاحتفال معهم بالعيد.