ads
الخميس 05 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ورفع 243 طن قمامة بالفيوم

جانب من الازالات
جانب من الازالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم،أنه اليوم القيام بحملة برئاسة المحاسب عويس جميل سكرتير عام المركز،قامت بمتابعة تنفيذ حملة مكبرة للنظافة بمدينة سنورس،كما قامت الحملة بإزالة لحالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية جرفس على مساحة (21) سهمًا.

وأضاف رئيس المركز أنه تم اليوم أيضًا تنفيذ حملة لتنظيف وتنسيق الأحواض ورى الأشجار بطريق القاهرة/الفيوم وطريق بحيرة قارون، بالإضافة إلى تمهيد طرق عدة عزب وتوابع بقرية منشأة طنطاوى،كما أوضح أنه تمت إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية بيهمو على مساحة (1) قيراط، وإزالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية منشأة طنطاوى على مساحة (14)سهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما أسفرت حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس وقرى المركز عن رفع231 طن قمامة، و12 طن أتربة ومخلفات، وتأتى الحملات فى ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق، والتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا عليها من التآكل أو التبوير.

ads
ازالة تعديات الأراضي الزراعية حملات تشجير رفع 243 طن قمامة بالفيوم