إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ورفع 243 طن قمامة بالفيوم

الخميس 05/مايو/2022 - 12:08 ص

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم،أنه اليوم القيام بحملة برئاسة المحاسب عويس جميل سكرتير عام المركز،قامت بمتابعة تنفيذ حملة مكبرة للنظافة بمدينة سنورس،كما قامت الحملة بإزالة لحالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية جرفس على مساحة (21) سهمًا.

وأضاف رئيس المركز أنه تم اليوم أيضًا تنفيذ حملة لتنظيف وتنسيق الأحواض ورى الأشجار بطريق القاهرة/الفيوم وطريق بحيرة قارون، بالإضافة إلى تمهيد طرق عدة عزب وتوابع بقرية منشأة طنطاوى،كما أوضح أنه تمت إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية بيهمو على مساحة (1) قيراط، وإزالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية منشأة طنطاوى على مساحة (14)سهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما أسفرت حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس وقرى المركز عن رفع231 طن قمامة، و12 طن أتربة ومخلفات، وتأتى الحملات فى ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق، والتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا عليها من التآكل أو التبوير.