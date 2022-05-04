ارتفاع جديد فى أسعار الذهب مساء ثالث أيام العيد

الأربعاء 04/مايو/2022 - 05:10 م

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 مايو 2022، ارتفاعا فى تعاملات اليوم المسائية في الأسواق المصرية بنحو 10 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو، 1150 جنيها، مقابل تسجيله 1140 جنيها صباح اليوم، وسجل سعر الأونصة عالميًا نحو 1870 دولارًا.



عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1314 جنيهات، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر، لأن جودته أعلى، وينتشر بشكل كبير في دول الخليج.



عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1150 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.



عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 986 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجه البحري.

الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، نحو 9200 جنيهًا، وهو يعادل 8 جرامات من عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.



سعر الذهب عالميًا

عادت أسعار الذهب للتراجع عالميا في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع طفيف في جلسة أمس الثلاثاء، لكن الأسعار ما تزال أقل من ذروة 2022 البالغ 2005 دولارات للأونصة.

يأتي تراجع أسعار الذهب اليوم، مع ترقب الأسواق المال العالمية، نتائج اجتماع للفيدرالي الأمريكي، سيصدر خلال وقت لاحق، اليوم الأربعاء، وسط ترجيحات بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش؛ هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % أو 4.9 دولارات إلى 1863.4 دولار للأوقية.